Les statistiques le prouvent. 55% de la population sénégalaise pratiquent l’agriculture et constitue un levier crucial pour le développement économique et social. D’où la nécessité de mettre en place un environnement favorable pour le développement de ce secteur qui est le plus grand employeur. Agrijeunes est né pour porter ce secteur qui connait des difficultés.

Le projet « Agrijeunes Tekki Ndawñi » touchera 150 000 jeunes ruraux de 15 à 35 ans à la recherche d’une insertion économique et les jeunes agripreneurs en activité. Parmi eux, 45 000 dont 50% de femmes seront renforcées dans leur activité rémunératrice et durable dans les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques et de faire émerger une nouvelle génération de jeunes agripreneurs dans les villages du Sénégal selon le responsable du FIDA, Benoit Thierry.

Les coûts totaux de ce projet qui s’étendra sur une période de 6 ans s’élèvent à 54,1 milliards FCFA (82,476 millions d’euros). Il est financé par le Fonds international de développement agricole avec des co-financements assurés par l’Etat du Sénégal et par les bénéficiaires directs et interviendra dans les quatre zones agro-écologiques du Sénégal comprenant les Niayes, le Bassin arachidier, la zone sylvopastorale, la Basse et Moyenne Casamance. En outre, une dizaine de zones de concentration y ont été délimitées en tenant compte du potentiel de développement des filières et des opportunités économiques pour les jeunes et en partenariat avec le projet PROVAL de la Banque africaine de développement (BAD).

projet « Agrijeunes Tekki Ndawñi », une initiative de la transformation rurale au Sénégal

Insertion des jeunes agri-preneurs Sénégalais

Le développement de l'agriculture au Sénégal

Projet« Agri-jeunes Tekki Ndawñi », formation des jeunes filles

Le projet « Agrijeunes Tekki Ndawñi », les premiers récoltes