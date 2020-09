Le porte-clé africain, fabriqué 100% à la main : Art, Porte, clés, artisanal, motif, carte, cuir, caurie, sandale, tambour, voiture, bijou, sac, perles, tendance, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Accessoires très pratiques, les porte-clés permettent de réunir toutes vos clés au même endroit afin d’éviter de les perdre. Certains modèles connectés vous permettent même de retrouver vos clés plus facilement lorsque vous les perdez ! Design, matière, fonctionnalité, cet accessoire se décline à l’infini pour vous accompagner au quotidien dans tous vos déplacements. En Afrique, c’est un accessoire 100% artisanale de : cuir, bois, cauri, graines. Fabriqué à la main et fabriqué avec amour en Afrique. Le porte-clés composé de pièces de cuir cousues entre elles en différentes formes, fabriqué à la main. Ce bel objet artisanal est fabriqué à partir de fils entre autres de fer, coton, tissus wax et anneau en métal pour accrocher vos clés.

Porte-clés porte-bonheur composé de pièces de cuir cousues entre elles en forme de ballon de rugby, fabriqué à la main, par des adultes au Sénégal

Porte clé artisanal en perles et cauries

Porte-clés en silicone tambour africain pour la voiture

Porte clés ou bijou de sac en perles Zoulou, en forme de la carte d'Afrique

Porte clé en cuir et caurie art africain

Porte-clés en sandale d’Afrique, en cuir, fabriqué à la main par des adultes au Sénégal