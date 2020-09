Le Musée des Civilisations Noires, l’histoire des noirs revisitée : Tourisme, Musée, Civilisations, Noires, architecture, case, ronde, oeuvre, art, masque, visite, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Sur le site internet du musée, il est clairement écrit que « le Musée des Civilisations Noires (MCN) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), personne morale de droit public, doté d’un patrimoine propre et de l’autonomie financière (décret n° 2016-1807 du 22 novembre 2016). Il a pour mission d’assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi des études scientifiques et culturelles en matière de civilisations noires. ».

Si l’architecture étonne, c’est parce que l’esplanade du musée est inspirée des cases à impluvium de Casamance et du Grand Zimbabwe. Toute la structure du musée présente œuvres et pièces archéologiques de manière circulaire autour de son épicentre : la sculpture gigantesque d’un baobab, réalisée par l’artiste haïtien Edouard Duval-Carrié. Il a été inauguré le 6 décembre dernier. Le musée est pourvu de 4 étages thématiques. Cependant pour l’instant, seuls les deux premiers niveaux se visitent. Le dernier étage se révèle être une salle de spectacle luxueuse, jouissant de balcons meublés pour des réceptions en tout genre. Selon les informations, l’idée de ce projet vient du Président Léopold Sédar Senghor : « la naissance du MCN plonge ses racines dans le Festival Mondial des Arts Nègres de 1966, lui-même précédé de divers évènements. Citons les Congrès des écrivains et artistes noirs respectivement tenus à Paris en 1956 et à Rome en 1959 ; la vague des indépendances africaines au cours des années 60, et plus tard, les guerres de libération des années 90. Des évènements qui faisaient également écho aux Conférences panafricaines tenues à Londres en 1900, comme aux Congrès de Paris en 1919, de Dar es Salaam en 1974, de Kampala en 1994 et d’Accra en 2014. »

