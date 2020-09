Le Monument qui surplombe la belle côte de Dakar ! Tourisme, Monument, Renaissance, africaine, infrastructure, nature, activites, visite, montagne, collines, volcaniques, Mamelles, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le Monument de la Renaissance africaine impressionne par sa taille gigantesque. Déjà, depuis le Plateau, on aperçoit ce colosse de 52 m de haut, construit sur l'une des deux collines volcaniques des Mamelles, qui enlace sa femme et porte son enfant avec un bras. Symbolisant l'Afrique tournée vers l'Afrique, ce monument est source de polémique, à la fois pour son côté figuratif qui mécontentent les musulmans conservateurs, mais aussi car il s'agit d'un projet assez mégalomane de l'ex-président Abdoulaye Wade, qui sous le symbole d'un continent a créé un monument avec salon présidentiel ultra luxueux, ayant coûté près de 15 milliards de FCFA selon les évaluations. De plus, il a été réalisé par une entreprise nord-coréenne plutôt spécialisée dans le béton que dans l'art, et il a été inauguré en présence de plusieurs chefs africains en 2010 en pleine crise économique, pour le 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Pour le reste, il faut grimper 198 marches pour rejoindre l'esplanade avant de prendre un ascenseur jusqu'au 15e étage et admirer un point de vue imprenable sur la cité et l'océan. Il ne faut pas s'attendre à des prouesses artistiques du côté du monument lui-même, pour un coût très élevé, on paie finalement seulement la vue. On ressort sans avoir vu grand-chose d'intéressant, si ce n'est une frise explicative retraçant l'histoire africaine, une vidéo de la construction du monument, et les quelques salles dédiées à l'art contemporain africain.

