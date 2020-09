Le Kumpo garant de l'ordre : Culture, danse, Kumpo, événement, spectacle, tradition, sociétés, ethnies, masques, long, bâton, fibres, village, Casamance, Tambacounda, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Vêtu de fibres de bambou et d'un long bâton de deux ou trois mètres de hauteur, le Kumpo ou le Komo (l'appellation dépend des localités) est un masque d'origine bien mandingue, mais qui se retrouve aussi chez les Diolas. A part l'aspect culturel qu'il exprime chez certains, il possède, entre autres, les vertus de juge et de garant de l'ordre dans ces sociétés.

L'expression culturelle Kumpo en Casamance et Komo à Dialacoto (région de Tambacounda), est une manifestation initiatique propre aux provinces mandingues et de l'espace sénégambien. Selon la tradition, le Kumpo viendrait du Komma qui est un associé du pouvoir mandingue. Le Kumpo est, au plan historique, la grande société secrète des chasseurs, dont l'organisation et les pratiques ésotériques ont fortement participé à l'émergence et au rayonnement des Mandingues depuis l'empire du Mali. Personnage central du rituel, le Kumpo est un initié portant un masque fait de fibres de bambou et portant au-dessus de sa tête un long bâton pointu qui a des significations précises selon le milieu. Chez les Diolas par exemple, il suscite, au niveau de la population, la curiosité, parce qu'on ne voit jamais à quoi ressemble le personnage recouvert de fibres selon la légende. Ses différentes apparitions sont associées aux cérémonies de circoncision et aux rites d'initiation puisque le Kumpo est le garant de l'ordre et de la justice, mais aussi l'exorcisme des esprits maléfiques. En dehors de ces aspects, le Kumpo peut être aussi défini comme un élément qui réunit les gens dans un endroit bien précis pour discuter des décisions importantes à prendre, mais aussi communier dans l'entente et la fraternité. Le Kumpo est toujours accompagné de masques qui ont pour rôle de rendre le sourire aux enfants malades qui sont mais par la même occasion prédire ce qui va arriver au village.

Le Kumpo, une figure mythologique en Casamance au Sénégal