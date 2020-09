Le fanal de St Louis, plus qu’une histoire : Fanal, Saint, Louis, culture, histoire, tradition, coutumes, édition, événement, fête, chanteur, musique, danse, Signares, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique







A partir des années 1910, le Fanal devient un moyen de légitimation pour les élites africaines en quête de représentativité. La destination finale du Fanal n’est plus la maison du parrain mais la place Faidherbe où, à l’issue d’un défilé nocturne au rythme des percussions, est organisé un concours du plus bel ouvrage et de la plus belle chanson. Les débordements si fréquents entre tendances politiques rivales furent à l’origine de la suppression de la manifestation. Aujourd’hui le Fanal ne sort plus qu’à l’occasion de la visite d’un hôte de marque.

Après que le président Senghor a interdit la manifestation qui prenait une coloration politique, le fanal ne s’est plus tenu pendant des années. La comédienne Marie Madeleine Diallo s’efforce depuis 2000 de redonner à cet événement phare de la culture saint-louisienne son lustre d’antan.

Contrairement à ce qui se faisait dans le passé, la manifestation n’est plus une affaire de quartier. Elle est organisée actuellement en « In » et « Off » avec des activités qui mettent en exergue toutes les structures culturelles de la région de Saint-Louis. Plusieurs filières artistiques l’accompagnent : les compagnies de danse, les troupes de théâtre etc.

Le fanal de St Louis : Les belles Signares aux « longues robes à larges jupes garnies de volants »



Fanal de Saint-Louis, un événement chargé d’histoire La 20e édition du "fanal" de Saint-Louis, "vitrine-phare de la culture saint-louisienne"

Le fanal de Saint-Louis à l’époque coloniale au Sénégal

Le Fanal de Saint-Louis dans toute sa splendeur

Le Fanal est l’une des fêtes les plus populaires de Saint-Louis du Sénégal