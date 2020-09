Le djembé, un instrument emblématique : Musique, art, tradition, culture, Djembé, tamtam, instruments, percussion, bois, peau, chèvre, antilope, Mandingues, rythme, danse, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Un djembé est un instrument de percussion africain composé d'un fût de bois en forme de calice sur lequel est montée une peau de chèvre ou d'antilope tendue grâce à un système de tension (originellement des chevilles en bois ou des cordes en peaux, maintenant le plus souvent utilisées sont des cordes synthétiques et des anneaux en fer à béton), que l'on joue à mains nues et dont le spectre sonore très large engendre une grande richesse de timbre. La forme évasée du fût viendrait de celle du mortier à piler le grain. Fabriqué dans la région des pays Mandingues, ces djembés sont taillés dans des bois rouges (teck).

Les djembés sont les instruments emblématiques de la musique traditionnelle africaine.

Instrument fort et puissant, il possède des sonorités uniques qui rythment avec vigueur les hymnes et les danses.

Véritable atout musical, la grande qualité sonore du djembé et sa solidité sauront convaincre les musiciens les plus avertis.



