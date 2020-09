La danse Bassari, partie intégrante de la culture : Danse, culture, tradition, masque, région, Kédougou, ethnie, bassari, musique, chant, festival, événement, spectacle, rythme, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

En milieu Bassari, la musique se dissout entièrement à l’intérieur de contextes qui l’englobent et lui donnent sa raison d’être. Son rôle s’y trouve toujours établi et mesuré exactement : il n’est que la prolongation, dans le domaine sonore, d’une activité propre à certaines catégories de personnes et incluant des éléments tels que la parole, la chorégraphie ou encore le costume. Il semble bien qu’aucun événement musical n’échappe à cet état de fait, à tel point qu’il n’existe pour ainsi dire pas de circonstance « neutre » où la musique ferait pour le moins preuve d’une certaine souplesse d’exécution. Ainsi, le moindre accessoire sonore admet un nombre précis d’attributions et revêt, suivant les circonstances où il apparaît et les individus qui l’utilisent, des significations fort différentes : son appartenance organologique, ses qualités acoustiques ne suffisent pas à l’individualiser.

L’Unesco a lancé un programme conjoint avec les Nations Unies, le projet MDG-F de “Promotion des initiatives et industries culturelles au Sénégal”

Le Grand Ballet Bassari porte sur la danse et la musique traditionnelles des cinq principaux groupes ethniques du pays Bassari, une des régions du Sénégal les plus riches en ce qui concerne la diversité culturelle.

Les Bassari sont cinq à six mille au Sénégal, peut-être cinq mille en Guinée, quelques centaines en Guinée Bissau et probablement quelques-uns en Gambie. Ils sont apparentés aux Coniagui, Bedik, Badyaranké et Boïn avec lesquels ils constituent le groupe Tenda.

Si aujourd’hui dix pour cent des Bassari vivent en ville, la plupart au Sénégal oriental, la majorité demeure dans des villages situés sur une chaîne de collines – piémont du Fouta Djalon – de part et d’autre de la frontière sénégalo-guinéenne : les invasions peul de la fin du siècle dernier les y ont repoussés. Essentiellement chasseurs-cueilleurs jusqu’au début de ce siècle, ils sont aujourd’hui agriculteurs et à moindre titre éleveurs. Les Bassari partagent avec leurs voisins Coniagui un fonds commun de croyances et de représentations, certains rituels ainsi que la majorité de leurs instruments de musique et accessoires musicaux, mais constituent une société plus atomisée.

Sénégal : Danse des masques au Pays Bassari à Kédougou

Sénégal - Danse des femmes au Pays Bassari

Au rythme de la sagesse des petits pas de danse des Bassari

Kédoudou : Ambiance carnavalesque au pays Bassari au Sénégal