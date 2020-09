La danse au pays Sérère : Danse, culture, événement, Nguèl, sabar, spectacle, tradition, chants, mariage, ethnies, Sérère, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Après les Wolofs et les Peuls ; environ un Sénégalais sur six est d'origine sérère. Une ethnie bien présente sur le plan culturel. En atteste le Nguèl, célébré la veille ou le lendemain des évènements heureux comme le mariage. Un événement très connu chez les Sérère avec une danse bien chorégraphiée. La danse est une partie intégrante de la vie des Sérere. La tradition sabar (tambour) que l'on associe au peuple wolof est originaire du Sine et s'est propagée vers le Saloum. Le « junjung » en est l’exemple. Les Wolofs qui ont migré vers le Saloum sérère y ont découvert le sabar et ont étendu sa pratique aux autres royaumes wolofs.





La tradition wolof tâasu qui est l'ancêtre de la musique selon certains historiens s'inspire aussi des anciennes pratiques religieuses sérères, reprises par les griots de Sénégal. Les chants religieux alternaient alors avec le tassu et le taakhouraan pour les hommes, qui est encore utilisé à différentes occasions telles que les mariages ou les baptêmes, ou encore quand il s'agit juste de chanter les louanges de ses patrons. La diva sérère Yande Codou Séne, qui était la griotte de l'ancien président Senghor, était versée dans le tassu.

La danse de l' ethnie du poète Président Sénégalais Léopold Sédar ...