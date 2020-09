KFC, le coin du poulet doux, épicé et tendre : Restaurant, cuisine, KFC, Kentucky, Fried, Chicken, fast, food, poulet, local, bucket, popcorn, burger, nourriture, ingrédients, vendeurses, viande, recette, Américain, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Un restaurant où les femmes explosent la scène gastronomique rien qu’avec du poulet. C’est possible à Dakar avec KFC Sénégal. C’est une chaine de restauration rapide avec les meilleurs fried chicken version TERANGA pour finir une journée. Situé à Dakar, Corniche Ouest juste après le rond-point de l’université, le KFC est ouvert toute la semaine de 11h à 00h. L’endroit est spacieux et propre et le personnel avenant. Si vous êtes amateur de poulets, la carte risque de ne pas vous déplaire. Ah oui du poulet doux, épicé, tendre, croustillant, une cuisine tout à fait hot and crispy vous attend au KFC Dakar. Le premier KFC est composé d’un personnel 100% féminin qui a officiellement ouvert ses portes samedi 5 octobre

Le groupe agroalimentaire Sedima fondé en 1976 par Babacar Ngom a obtenu un contrat de franchise nationale auprès de KFC, ce qui lui permet d’être le dépositaire exclusif de la marque au Sénégal.

