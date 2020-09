Jus de bouye, le parfait bon goût : Boisson, bio, rafraichissement, jus, Bouye, pain, singe, baobab, bienfaits, fruit, local, naturel, recette, cocktail, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Parmi les jus de fruits les plus utilisés, le jus de bouye (fruit de baobab) est sans doute le plus utilisé. Non seulement, il est facile à préparer. Cela demande moins d’artifice. On retrouve le vrai gout du bouye. Avec ou sans le lait, c’est un jus parfait.

Le bouye a un apport nutritif inestimable. Il est utilisé comme antibiotique. Il contient plus de 6 fois de vitamine C qu’une orange, 4 fois plus d’antioxydant que le kiwi et 10 plus que la pomme et deux fois plus de calcium que le lait.

La préparation est toute simple. Tremper les graines de bouye dans de l’eau bouillante et rajouter d’eau froide. Quelques minutes après, le pain de singe va se dissoudre lorsque vous le brasser à l’aide de vos mains, puis retirer les graines noires sans pulpe. Puis, tamiser avec un tamis fin le jus de pulpe afin d’en extraire les impuretés.

A l’aide d’une spatule, donner du rythme à ce jus de pulpe en ajoutant du sucre et remuer, toujours dans le même rythme versez les 3 boites de lait et bien remuer.

Jus à base de pain de singe

Jus de bouye : Jus au goût velouté, à la texture onctueuse est juste un délice

Jus de bouye (Sénégal ) ou jus des fruits du baobab (le monde) sans sucre



Poudre bouye traité avec le plus grand soin



Préparation jus de bouye ou jus des fruits du baobab