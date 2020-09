« Forokh thiaya » le fast-food local : Cuisine, restaurant, Forokh, thiaya, fast, food, local, nourriture, ingrédients, culinaires, vendeurs, viande, recette, plat, repas, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Succulent et très bien cuit, le « forokh thiaya » est une nourriture bien sénégalaise. La particularité c’est une viande cuite de façon assez particulière et sous forme de soupe accompagnée de plusieurs ingrédients culinaires.

Pour la petite légende, ce n’est pas Forokh Thiaya qui signifie littéralement pantalon puant mais Forok (le boubou) et Caaya (le pantalon Bouffant). « Pour interpeller ces vendeurs de viande, on les nommait par leur tenue, composée d’un petit boubou appelé ‘’forok’’ et d’un ‘’thiaya’’. Donc boroom ‘’forok-thiaya’’ bi.» Cette viande on peut l’a trouvée dans plusieurs coins de cette ville carrefour. Certains s’en méfient sous prétexte que son hygiène est douteuse, mais d’autres en raffolent. Mais c’est devenu une nourriture très prisée au fur des années.

Forokh thiaya, le fast-food local Sénégalais : Bon appétit !!

Forokh thiaya, le fast-food local Sénégalais :

Le contenu d'un chariot de "forokh thiaya"





Forokh thiaya, le fast-food local Sénégalais : Un bol rempli de viande

Forokh thiaya, le fast-food local Sénégalais : Morceaux de viande dans le pain

Forokh thiaya, le fast-food local Sénégalais : Faites votre choix entre viande et soupe