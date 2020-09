Doudou Ndiaye Rose, un trésor vivant : Culture, tradition, Doudou, Ndiaye, Coumba, Rose, tambour, major, artiste, batteur, animateur, Mathématicien, rythmes, maître, sabar, tambour, chanteur, choral, percussions, majorettes, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

« Mathématicien des rythmes » ou encore « maître du sabar ». Déjà de son vivant, les surnoms élogieux ne manquaient pas pour désigner le célèbre percussionniste sénégalais, Doudou Ndiaye Coumba Rose qui s’est éteint à Dakar à l’âge ans en 2015. Figure historique et musicale incontournable, artiste entre tradition et modernité, le percussionniste sénégalais Doudou Ndiaye Rose nourrit le lien entre l’Afrique et l’Occident.

Doudou Ndiaye Rose a traversé son temps non seulement en témoin, mais aussi en acteur d’événements historiques et culturels de premier plan.

Doudou Ndiaye Rose naît à Dakar le 28 juillet 1930. Il se forme au tambour auprès de El Hadji Mada Seck. Ce comptable et animateur de radio, qui est aussi un batteur très connu, quitte à trente ans le Sénégal pour la Côte d’Ivoire. Doudou est désormais en mesure de diriger un groupe de percussionnistes et il a aussi des idées. Cela ne l’empêche pas de se consacrer à sa recherche, sillonnant le Sénégal et beaucoup de pays d’Afrique pour appréhender de nouveaux rythmes. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de Julien Jouga, directeur de la chorale paroissiale Saint-Joseph du quartier de la Médina à Dakar, mais aussi du « Chœur Sénégalais ». Ensemble, ils mèneront une démarche de longue haleine, étalée sur plusieurs décennies : œuvrer à la diffusion de différents répertoires traditionnels des populations du Sénégal conjuguant chant choral et percussions.

La rencontre avec le président Senghor coïncide avec l’ascension de Doudou. Ces deux hommes, tout en agissant dans des domaines différents, sont dans une même dynamique : la mise en valeur de leur culture et l’aspiration au changement. Leurs actions exceptionnelles, menées parfois main dans la main, sont restées dans l’Histoire.

Tout commence avec la célébration de l’indépendance du pays. Le Président veut un défilé de majorettes, mais il n’est pas question de le calquer sur le modèle occidental : il tient absolument à son caractère africain. C’est ainsi que Doudou conçoit le « rythme des majorettes ». Les jeunes filles, habillées en pagne traditionnel, défilent au son d’un imposant orchestre de sabar.





En 1981, il crée le premier groupe de femmes percussionnistes d’Afrique, initiant tout d’abord sa fille aînée Rose (qui porte le même nom que sa mère, Coumba Rose Niang), puis ses autres filles et belles-filles (quatorze filles et neuf belles-filles). Le groupe s’appelle « Les Rosettes », en l’honneur de sa maman. Or, dans la tradition wolof, les femmes chantent ou jouent de la calebasse, mais le tambour leur est strictement interdit. Doudou bouscule une fois encore les traditions ; mais, cette fois, les anciens l’encouragent.

Il est désigné en 2006 par l’Unesco trésor humain vivant.

Doudou Ndiaye Rose et les majorettes lors de la fête national de l'indépendance du Sénégal

Doudou Ndiaye Coumba Rose joue avec son groupe de percussionnistes sur l’île de Gorée à Dakar

Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose

Doudou Ndiaye Rose : Un tambour-major international