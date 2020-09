Chaussure de femme en page ou l’art de personnaliser sa tenue à sa guise : Chaussure, art, Beauté, mode, tendance, élégance, wax, tissu, pagne, femme, noire, multi, couleur, Sandales, espadrilles, style, ethnique, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Avec la montée du style ethnique, les tissus africains transforment toutes les garde-robes. C’est le nouveau style tendance à avoir chez soi, pour se donner un look hors du commun et fabuleux. Colorés, rares, chics, géométriques, les chaussures en wax vont sublimer vos pieds. Les talons hauts en wax vont vous séduire, car elles allongeront la taille de vos jambes. Et, c’est très sexy. Vous pouvez porter ses chaussures en ville ou lors d’une soirée, avec un joli jean ou une robe éclatante. À vous d’être imaginative, et de personnaliser votre tenue à votre guise.