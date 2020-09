Cap Skirring, la première destination touristique du Sénégal : Tourisme, plage, Cap, Skirring, Casamance, ziguinchor, sud, vacance, loisirs, sortie, détente, sports, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Loin des mirages de Saint-Louis et de la Grande côte brûlée par le soleil, émerge la verte Casamance et sa perle, le Cap Skirring, emblématique d'une certaine idée du Sénégal. Cocotiers, sable blond et eaux turquoises sont au rendez-vous face à l'immensité de l'Atlantique.

Cap Skirring a elle aussi une forte identité. Cette plage est le fleuron des plages sénégalaises, connue et enviée dans tout le pays. Elle fut la première destination touristique du Sénégal et jouit aujourd'hui encore de cette notoriété. Une ancienneté qui lui donne une certaine légitimité à innover et à exceller dans le domaine de l'accueil des touristes étrangers.