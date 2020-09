Boubacar Joseph Ndiaye, un patrimoine immortel : Culture, histoire, personnage, Gorée, maison, esclave, Boubacar, Joseph, Ndiaye, conteur, concervateur, mémoire, noir, trésor, patrimoine, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Boubacar Joseph Ndiaye est né à Rufisque en 1922, d’un père musulman saint-louisien et d’une mère catholique goréenne. Il fait ses études à Gorée puis à l’école professionnelle Pinet-Laprade de Dakar, où il apprend le métier de compositeur typographe. Appelé sous les drapeaux en 1943, il est envoyé en Algérie-Maroc. Il participe ensuite à la libération de la France en 1945 et à la campagne d’Indochine dans les commandos parachutistes coloniaux de 1947 à 1950. C’est pourtant pour un autre combat qu’il a acquis sa notoriété et qu’il restera pour toujours attaché à l’histoire de Gorée, celui pour la mémoire de l’esclavage. L’Etat ayant racheté en 1958 la Maison des esclaves de Gorée, il en est nommé le premier conservateur en 1962. Depuis cette date, il n’a jamais quitté son poste et a présenté avec passion et emphase “sa” maison et “son” histoire à des centaines de milliers de touristes, à tous les monarques, présidents et célébrités de la planète. Grâce à lui, cette maison est devenue mondialement célèbre. A ce titre, il a lui-même été très souvent honoré et a reçu de multiples distinctions. Au mois de juin 2006, il a été désigné très officiellement “trésor humain vivant”. Il a récemment signé un ouvrage destiné aux enfants intitulé Il fut un jour à Gorée, l’esclavage raconté à nos enfants. Joseph Ndiaye est décédé à Dakar en février 2009.





Joseph Ndiaye, un "conteur" de l'esclavage et Youssou Ndour

Joseph Ndiaye avec des visiteurs dans l’enceinte de la Maison des esclaves de l’île de Gorée à Dakar

Gorée, la porte du voyage sans retour

Joseph Ndiaye, un personnage hors du commun

Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la Maison des esclaves de l’île de Gorée au Sénégal

La Maison des esclaves de l’île de Gorée à Dakar au Sénégal