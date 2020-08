Warang, la charmante plage : Plage, Warang, village, tourisme, visiteurs, vacance, loisirs, sable, sortie, détente, sport, station, balnéaire, Petite, Côte, Mbour, Saly, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Loin de l'agitation des grandes villes sénégalaises, choisissez de passer un séjour ressourçant dans la charmante station balnéaire de Warang. Située plus précisément sur la Petite Côte du Sénégal, Warang bordée par l'océan Atlantique se trouve à quelques kilomètres au sud des stations balnéaires de Mbour et de Saly et à 88 kilomètres de Dakar.