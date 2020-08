Tableau sous verre, un art typiquement sénégalais : Art, tableau, sous, verre, peinture, vitre, motif, scène, artiste, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le tableau sous verre fait partie de l’art sénégalais. Il est l’expression de scènes de la vie quotidienne. La technique consiste à représenter des motifs sur du verre à vitre dans un ordre inverse. Les contours sont peints en premier à l'aide d'une gouache, les surfaces sont brossées ensuite. La face non peinte laisse apparaître alors le tableau sous l’épaisseur de la vitre.

Les premières peintures sous verre viennent, semble-t-il, de la méditerranée. Elles racontaient l’épopée de l’Islam et présentaient des scènes de batailles, des disciples du prophète et des saints hommes. Au Sénégal, les grandes figures des confréries et de la résistance à la colonisation (Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick Sy, Limamou Laye, Lat Dior) ont inspiré de nombreux tableaux.

Les peintures sous-verre, art populaire du Sénégal, scène au village

Tableau sous verre : car rapide véhicule historique de transport en commun au Sénégal

Tableau sous-verre du Sénégal couché de soleil en brousse

La Peinture sous verre : La femme Sénégalaise

La Peinture sous verre : la polygamie