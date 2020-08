Tabaski, la fête de l’élégance : Culture, fête, Tabaski, tendance, style, couture, habits, Sagnsé, visite, photo, femme, homme, mode, élégance, divertissement, événement, spectacle, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Tabaski rime avec de jolis habits. C’est pourquoi les sénégalais se dotent des plus beaux vêtements pour la fête et qu'ils se rendent auprès de ses compagnons et visite ses proches sous une belle apparence et avec une agréable odeur. Ceci est bien connu pour tous à travers le temps. C'est aussi une habitude commune exprimant une manifestation de joie et de réjouissance marquant le jour. Chaque année avec son lot de tendance. Les réseaux sociaux sont inondés de belles photos de « Sagnsé » au plaisir des yeux. Une tradition qui s’est perpétué avec le temps et devenant ainsi un rituel le jour et le lendemain de la Tabaski. C’est l’occasion également aux grands couturiers d’étaler leur grand art et leur savoir faire.

