Le cure-dent sénégalais appelé « sothiou » peut être considéré comme la brosse à dent traditionnelle en Afrique, il est également utilisé dans d'autres régions du globe comme l'Arabie. Ce cure-dent continue à résister au temps et à l'invasion de la brosse à dent moderne et du dentifrice. Il est pour certains le garant de leur hygiène bucco-dentaire alors que d'autres lui prêtent des vertus thérapeutiques.



C'est un objet qui a toujours fait partie du quotidien africain. On l'utilise pour la beauté des dents, pour ses pouvoirs mystiques, ou pour sa dimension religieuse.

L'utilisation de ce cure-dent traditionnel est simple, il suffit de prendre le bâtonnet puis de le mâchouiller afin de rendre plus tendre l'extrémité avec lequel les dents seront frottées. C'est un objet qui a toujours fait partie du quotidien africain. On l'utilise pour la beauté des dents. Il augment la beauté surtout de la femme car une belle dentition et un beau sourire fait tomber n'importe quel homme disent certaines femmes.

C'est également un objet d'une dimension religieuse. Dans la tradition musulmane, il est raconté que son utilisation est très recommandée par le prophète Mouhammad (paix et salut sur lui). Dans un article publié par le site Téranga News, Imam Kanté informait que : « Il y a plusieurs hadiths authentiques qui parlent des vertus du siwak (« sothiou »). On retient principalement deux vertus : l'hygiène bucco-dentaire et l'autre est d'ordre spirituel; son utilisation fait plaisir à Dieu ».

Les vendeurs de sothie nous font savoir informent que certaines variétés sont des porte-bonheur ou éloignent le mauvais oeil. Raison pour laquelle on lui prête des pouvoirs mystiques grâce à son côté mystique qui protège son utilisateur. C'est ce qui justifie que les lutteurs l'utilisent quand ils vont à l'arène.

Selon les dentistes, le cure-dent fortifie la gencive et arrête le saignement. Il coûte pas cher. Le prix varie selon la variété.

