Le riz au lait est préparé à bien des occasions : pour les gamins en guise de goûter, parce qu’on veut un repas rapide et pas cher, ou parce qu’on veut un excellent petit dessert qui peut être simple mais aussi très sophistiqué. Au Sénégal, ce dessert très délicieux est appelé sombi, et on le prépare avec du lait et du fromage blanc (appelé le plus souvent lait caillé).

Pour réussir cette recette, le premier secret est le bon choix du riz : du riz rond qui ne casse pas quand on le remue.

Ensuite pour rendre le riz crémeux et onctueux, il faut qu’il soit parfaitement cuit (ni trop, ni pas assez, juste ce qu’il faut) et agrémenté avec beaucoup de fromage blanc, et un peu de lait ou de crème liquide. Un peu, pour ne pas rendre le riz au lait trop liquide.

