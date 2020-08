Savana ; l’hôtel d’affaires : Hôtel, Savana, jardin, restaurant, bar, environnement, paysage, nature, luxe, buffet, plat, cuisine, chambre, piscine, séminaire, océan, Club, affaires, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Sur l'océan, dans les quartiers résidentiels de Dakar, cet hôtel de standing et son parc aménagé de près de 2 hectares sont recherchés par les touristes et les hommes d'affaires. L’hôtel Savana offre sept salles de réunions qui peuvent accueillir jusqu’à 500 personnes. Il est composé de 100 chambres dont 03 suites avec vue sur la mer, climatisées, avec salles de bains. Sur le plan de la gastronomie, l’hôtel propose des choix parfaits avec notamment le restaurant le Dauphin pour vos déjeuners ou dîners d'affaires et le Restaurant le Pélican en bordure de plage pour vos déjeuners et dîners au menu ou la carte avec diverses grillades de poissons et viandes.

Club affaires, location de voiture, boutique, change, blanchisserie, piscine de dimension olympique sont aussi les services complets proposés par ce beau lieu.

Savana Jardin Hôtel Dakar : Chambre à coucher

Savana Jardin Hôtel Dakar : Le confort dans un environnement verdoyant

Savana Jardin Hôtel Dakar : Restaurant

Piscine extérieur Savana Jardin Hôtel Dakar au Sénégal