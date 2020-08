Marché Sandaga de Dakar, new look : Projets, plan, architecture, développement, infrastructure, économie, commerce, vente, produit, marché, sandaga, ville, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Après l’incendie survenu le 25 octobre 2013 au marché Sandaga, un nouveau marché avait été proposé par l’Etat du Sénégal. Un nouveau marché Sandaga verra le jour. Suite à cet incendie, du marché qui a été fermé provisoirement par arrêté préfectoral en 2013. 7 ans plus tard, Le Ministre du commerce Alioune Sarr affirmait que : « un marché Sandaga moderne, conforme aux exigences de qualité et de sécurité en gardant l'architecture initiale pour ce qui concerne le bâtiment central. » Les travaux devraient durer entre un an et demi et deux ans, assurent les autorités. Le projet de 10 milliards FCFA entièrement financé par l’Etat du Sénégal.

Le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana avait présenté un projet de reconstruction du bâtiment central du marché Sandaga. Il précise que le bâtiment historique sera réhabilité ou reconstruit à l’identique. Il n’est ainsi nullement question de conduire un projet architectural différent. Pour épouser les standards d’un marché moderne, le bâtiment est prévu pour être reconstruit dans une forme surélevée afin d’y aménager des places de parking au sous-sol, et des infrastructures d’assainissement. Tous les commerces qui créent de l’encombrement autour, seront déplacés pour permettre une meilleure circulation. Ce nouveau bâtiment va offrir 949 étals aux vendeurs de légumes, fruits, poissons, viandes et autres denrées. Il sera entouré, d’une part, par un bâtiment annexe de 5 étages avec un sous-sol pour recaser les cantines aux alentours du marché. Et aucune cantine ne sera tolérée sur la voie publique.

Érigé en 1933, ce symbole du commerce au Sénégal ne répond plus aux normes sécuritaires et sanitaires.

Marché Sandaga de Dakar : Un nouveau look au cœur de la capitale Sénégalaise

Marché Sandaga de Dakar : Maquette du nouveau marché Sandaga

Marché Sandaga de Dakar : vue aérienne du nouveau projet ambitieux de reconstruction