L'un des groupes les plus importants et les plus appréciés du Sénégal, Orchestra Baobab a captivé le public avec ses rythmes afro-cubains distinctifs depuis près d'un demi-siècle.

L’ensemble orchestral fait vibrer les gens depuis sa formation en 1970 en tant que groupe house du haut de gamme Baobab Club de Dakar, d’où leur nom vient.

Le groupe original de sept musiciens est originaire du Sénégal, du Mali, du Togo et du Maroc, avec leur diversité non seulement influençant leur musique, mais élargissant également leur attrait: les rythmes mélodiques de l'Orchestra Baobab ont régné sur la scène musicale de Dakar dans les années 1970. Au moment où le Baobab Club a fermé ses portes en 1979, ils étaient le plus grand groupe du Sénégal

Le groove afro-cubain d'Orchestra Baobab est né du patrimoine local et des sous-produits coloniaux, avec un fils cubain (un mélange de styles musicaux africains et espagnols créés à la fin du XIXe siècle à Cuba) qui s'est embarqué sur des bateaux pour l'Afrique de l'Ouest et a trouvé une maison avec le public local. L'âme latino sensuelle du saxophone et de la guitare soulignerait le son du Baobab.

Chaque membre a interprété «Cubano» différemment, le mélangeant avec des influences personnelles et les sons de leurs traditions ethniques. Du Wolof et du griot au mandingue et au maninke, des héritages distincts ont été tissés dans les tempos, les mélodies et les battements de tambour. Le saxophoniste ténor malien Issa Cissokho a apporté une touche reggae-ska. Sidibé et Rudy Gomis ont incorporé le folklorique casamançais et le créole portugais. Le guitariste togolais Barthélemy Attiso s'est inspiré de Santana et BB King, tandis que le saxophoniste Thierno Koité a vénéré Charlie Parker et John Coltrane. Leurs interprétations distinctes ont inspiré le son du Baobab.

Un tel éventail d'influences distillées a brassé des albums aussi variés que les morceaux qu'ils contiennent. Par exemple, leur album le plus célèbre - le chef-d'œuvre de 1989 Pirates Choice - présentait la rumba rythmique de 'Coumba', le folklorique 'Soldadi' et le bourdonnement latino séduisant de 'Ultrus Horas', sur lequel ils ont collaboré avec le chanteur du Buena Vista Social Club : Ibrahim Ferrer.

Le saxophonistre Issa Cissokho de l'Orchestra Baobab

Balla Sidibé, chanteur et percussionniste Sénégalais du mythique Orchestra Baobab

Orchestra Baobab : La belle époque

Zoom sur l'Orchestra Baobab dans les années 1970 à Dakar

L’Orchestra Baobab en live dans un club de Dakar