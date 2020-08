Onas, l’assainissement pour tous : Projet, Onas, Hydraulique, assainissement, Dépollution, épuration, vidange, fosses, septique, eaux, pluie, usées, canal, mer, côte, plage, camion, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

L’Onas est un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et sous la tutelle financière du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan. Il a été créé en 1996. Elle compte à ce jour plus de 200 employés et de prestataires de services estimés à plus de 500.

Ses missions s’articulent autour de :

La planification et la programmation des investissements, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre la conception et le contrôle des études et des travaux et des travaux des infrastructures d’eaux usées et d’eaux pluviales

L’exploitation et la maintenance des installations d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales

Le développement de l’assainissement autonome

L’exercice par délégation de la responsabilité de la gestion du service public de l’assainissement

Le suivi, le contrôle, l’audit de l’exploitation des infrastructures et la qualité de service

La gestion du patrimoine permettant d’assurer le service de l’assainissement notamment les ouvrages ou équipement d’assainissement de captage, de traitement, de stockage, les véhicules, les équipements et les terrains, bâtiments et autres dépendances.

