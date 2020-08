Les majorettes, principales attractions du défilé du 4 avril : Culture, danse, majorettes, femmes, filles, chorégraphe, événement, défilé, civil, avril, fête, indépendance, mouvement, Doudou, Ndiaye, Rose, école, lycée, collège, notre, dame, John, Kennedy, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Une fête d’indépendance sans la prestation des majorettes, un évènement inimaginable tellement ces jolies filles font partie du décor. L’idée est venue de la célèbre chorégraphe Germaine Acogny et du tambour major sénégalais Doudou Ndiaye Rose. Elle raconte dans une interview accordée au Soleil avoir découvert des Majorettes avec celles de Saint-Maure des Fossés, ville française jumelle de Ziguinchor, alors qu’elle servait comme professeur d’éducation physique dans cette ville : « aussitôt, j’ai pensé à une réadaptation sénégalaise. L’idée m’est venue d’en parler à Doudou Ndiaye Rose et avec l’aval de Marguerite Senghor Bâ, premier proviseur du lycée, nous avons rassemblé 50 jeunes filles du lycée Kennedy et on a commencé les répétitions…A l’époque, je donnais aussi des cours de danse rythmique en tapant les mains et en faisant ce fameux mouvement des reins. Ça m’a beaucoup amusé de former ces jeunes filles en compagnie de Doudou Ndiaye Rose » Et c’est parti pour une belle aventure qui date aujourd’hui de 45 ans. Depuis lors, presque toutes les écoles du Sénégal ont aujourd’hui une troupe de majorettes.

Présentes dans le défilé depuis 1975, les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy font aujourd’hui partie intégrante du décor de la fête de l’indépendance du Sénégal. Elles sont devenues l’une des principales attractions du 4 avril à travers des prestations colorées et des pas de danse rythmés par les tam-tams de Doudou Ndiaye Rose.

Le choix de ces filles obéit à un certain nombre de critères. Ces filles sont sélectionnées parmi la crème de leurs établissements.

Les majorettes sont choisies sur la base de leur disponibilité, de leurs capacités intellectuelles et physiques. Chaque année, les majorettes illuminent et égayent la fête de l’indépendance du Sénégal.

