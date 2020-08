Les cercles mégalithiques de Sénégambie, un patrimoine mondial : Tourisme, culture, histoire, Cercles, mégalithiques, pierre, taillée, tombe, royale, Sénégambie, patrimoine, mondial, site, Sine, Ngayène, Wanar, Wassu, Kerbatch, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Ce sont des sanctuaires impressionnants qui ont fonctionné comme des nécropoles. Si le mégalithisme est certes répandu dans le monde mais on ne retrouve nulle part ailleurs, une si grande concentration de monolithes, 30 000 taillés dans la cuirasse latéritique répartis en 1987 sites et 1053 cercles inventoriés ; ce qui rend donc uniques les cercles de mégalithes de la Sénégambie. Ces milliers de pierres ont été savamment taillées et érigées sous forme de cercles ou autres alignements variés et complexes. Au Sénégal, Sine Ngayène se distingue, entre autres, par ses 52 cercles de pierres dressées, ses tumulus, son double cercle localement appelé « tombe royale » tandis que Wanar dispose des pierres présentent la particularité d’être de section trapézoïdale et non circulaire et 16 pierres bifides, ou en “V”, les célèbres « pierres lyres ».

Inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 2006, les quatre sites de Sine Ngayène, Wanar, Wassu et Kerbatch répartis le long de la frontière sénégambienne – représentent une concentration unique de plus de 1000 monuments porteurs d’une valeur universelle exceptionnelle. En effet, ces assemblages de pierres de latérite soigneusement taillées et leurs monticules funéraires associés les tumili permettent d’en apprendre davantage sur les vestiges d’une société prospère et organisée, à travers sa maîtrise de techniques précises sophistiquées mais aussi ses pratiques sépulcrales anciennes : rites de mise au tombeau, funérailles, ancestralisation du défunt.

Cercles mégalithiques de la Sénégambie : patrimoine mondial de l’Unesco

Un espace à découvrir: la Sénégambie

Sanctuaires impressionnants des cercles mégalithiques de Sénégambie

Pratiques funéraires dans le mégalithisme sénégambien ...