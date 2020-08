L'érosion côtière, le mal qui avance : Projets, plan, protection, préservation, environnement, érosion-littoral, côtière, écosystème, avancé, danger, menace, changement, climat, eau, sable, mer, île, -côte, plage, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le littoral du Sénégal s'étend sur 700km et correspond à la façade maritime de six régions administratives. Le littoral sénégalais est constitué d'écosystèmes diversifiés et riches mais il menacé par la combinaison de l'action naturelle exacerbée par le changement climatique et les effets de la pression anthropique: forte concentration économique et démographique. Les fortes houles continuent de toucher les côtes sénégalaises.



L'érosion côtière qui se traduit par un recul du trait de côte, estimé en moyenne entre 0,5 et 2m par an. Ce problème constitue l'une des priorités nationales dans la lutte contre les effets des changements climatiques.

Les causes de l'érosion sont à la fois naturelle ou anthropique.

- Parmi les causes naturelles on citera le relèvement du niveau de la mer, le déficit sédimentaire, l'instabilité des pentes, et les écoulements de surface.

- parmi les causes anthropiques on peut citer : l'extraction de sable, les constructions sur les plages et les ouvrages de protection mal conçus.

Le Sénégal subit de plein fouet le phénomène des changements climatiques. L'érosion côtière menace le littoral et ses habitants et leurs activités économiques.

Pour ce qui est de cette menace, Saint-Louis, Cayar, Dakar, Mbour et la petite côte et les îles de la Casamance payent déjà les frais, à des degrés divers. Face à l'ampleur du désastre, le président de la République n'a de cesse donné des directives pour des mesures concrètes et urgentes pour la préservation durable du littoral national en général et des côtes et zones directement affectées en particulier.

