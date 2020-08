Le taxi sénégalais, la découverte incontournable : Culture, mode, Taxi, transport, urbain, décor, négociation, ville, région, prix, embouteillage, couleur, taximan, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Ils sont partout, ils maraudent, ils sont souvent en mauvais état, et c’est bien utile. Mais c’est le mode de transport urbain le plus pratique pour rejoindre une destination à une autre. Surtout à Dakar où les bouchons font partie du décor de la ville.



Mais le premier contact avec un taxi quand vous venez de l’étranger. C’est dès votre arrivée à l'aéroport, vous pourrez les voir. Impossible de les rater ! Jaunes et noirs et souvent dans un état pitoyable, ils seront sûrement vos compagnons durant votre séjour dans la capitale et probablement dans certaines grandes villes du Sénégal. En effet, leur prix permet de les prendre même pour faire tous les trajets possibles. Il est très rare de voir un taxi avec compteurs. Le marchandage est donc devenu la règle pour chaque trajet et il faut négocier chaque course âprement. Les habitués effectuant quotidiennement le même trajet finiront par obtenir un prix moyen qui leur servira de base de négociation avec le taximan.

Dans les régions, la situation est différente : le prix de la course est forfaitaire. A Ziguinchor, Saint-Louis ou Kaolack, vous pourrez parcourir toute la ville pour un montant compris entre 500 et 1000CFA.

Nouveaux taxis hybrides pour un AIBD ‘’vert’’

Taxi inter-urbain Sénégalais



Nouveaux Taxi pour un Sénégal Émergent "PSE"



Taxi Sénégal, reconnaissable sur deux couleurs : Jaune et noir