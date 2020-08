Le Soleil de Saly, un endroit unique : Soleil, restaurant, bar, saly, portudal, mbour, tourisme, orchestre, musique, menu, plat, cuisine, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Super adresse pour bien manger dans un endroit unique sur Saly village. Situé à l'étage, en plein coeur de la station touristique, Le Soleil offre la plus "typiquement typique" vue sur le village de Saly. Plus de 50 places, un espace orchestre, une piste de dance, un bar convivial, une nouvelle salle à ciel ouvert, un personnel souriant et professionnel. Tout est organisé pour vous proposer un moment de détente gourmand et festif. Le restaurant Le Soleil est ouvert 7 jours sur 7 de l'apéro de midi jusqu'au bout de la nuit...

L'étage donne sur l'animation de Saly, on y mange sympa, de la pizza au plat typique en passant par la bonne cuisine française.

Le Soleil de Saly : Une ambiance assurée

Vue intérieur du restaurant le soleil



Le soleil : Piano bar