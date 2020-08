Le pagne, un trésor africain : Culture, pagne, tradition, style, couture, habits, vêtement, Wax, Bazin, fête, tendance, femme, homme, mode, élégance, événement, baptêmes, mariages, circoncisions, funérailles, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Élégance et classe riment avec pagne. Il fait totalement partie de la culture africaine.

Selon le site Art-kelen.com, il y a plus de 120 millions de consommateurs de pagnes et ce chiffre ne cesse d’augmenter

Le livre intitulé « Le pagne africain et sa symbolique » écrit par Dieudonné Mukundila Kembo parle de la signification de cette tenue africaine. Dans la description de ce livre, il est expliqué qu’il « explore la manière dont le signe de la femme est utilisé dans les illustrations des pagnes africains. Il montre le caractère sexué du pagne en relation avec les fonctions sociales de la femme, lesquelles contribuent à la structuration de la société. L'objet n'est pas seulement artistique, il est culturel et social et se trouve à la fondation des croyances, des institutions, des structures sociales. Il cesse d'être uniquement un vêtement et devient un lieu de savoir et de culture, un reflet de la société africaine. »

Au Sénégal, le pagne est présent lors des cérémonies les plus importantes de presque toutes les ethnies. Il accompagne l’homme de sa naissance à sa mort.

Jadis considéré comme un talisman, un trésor, ou encore un objet utilitaire, le pagne tissé manjak est resté le témoin oculaire des grandes cérémonies familiales comme les baptêmes, mariages, circoncisions, funérailles.

Il est aussi bien porté par les hommes que par les femmes et principalement à l’occasion de cérémonies importantes telles que les mariages, les décès ou les baptêmes.

Le « Faso dan Fani » est le symbole du patriotisme burkinabè. Dans un pays où la culture du coton, non génétiquement modifié, est l’un des premiers revenus nationaux et où la tradition du tissage est très ancienne, ces pagnes en coton lourd sont devenus très rapidement incontournables pour la confection de vêtements tant traditionnels que contemporains.

