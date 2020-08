C’est le repas incontournable pendant le baptême. Il est servi à tous les invités. Le Lakh est une bouillie de mil compacte servie avec du lait caillé ou yaourt. Il est d’origine sénégalaise. C’est un repas sain, rapide et peu couteux. Au Sénégal il est souvent dégusté le soir, de temps en temps le matin. Il est excellent pour le petit déjeuner ou le dîner. Le Lakh est également servi lors des grands événements (baptême, Korité : Fête de la fin du Ramadan).

La digestion est facile. La bouillie de mil chaude est très facile à manger. Contrairement à ce qu’on peut penser, si vous faites le lakh avec du sankhal (mil concassé), vous allez le digérer très vite. Quoi de mieux que de la nourriture légère, fraîche et en même temps chaude.

Il se fait généralement avec du arraw de mil : des petites boules de mil obtenues en frottant la farine de mil avec un peu d’eau contre les parois d’une calebasse.