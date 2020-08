Le Duplex, la boite huppée au Sénégal : Discothèque, club, night, soirée, party, concert, boite, nuit, week, end, loisirs, ambiance, sortie, musique, DJ, danse, Duplex, bar, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Alliant modernité et luxe, le Duplex night-club est l’une des boîtes les plus branchées de Dakar. Son cadre chaleureux et convivial en fait un endroit très prisé par la jeunesse sénégalaise. Les plus grands musiciens du pays s’y produisent tout au long de l’année. Ouverte 7 jours sur 7, la discothèque le Duplex est un des clubs les plus connus de Dakar. Sa clientèle est internationale ! En semaine, la boite de nuit Duplex Paris accueille les étudiants et les étrangers au cours soirées inoubliables. Le weekend, la discothèque Duplex reçoit une clientèle huppée, plus tendance chic, de jeunes actifs qui viennent se divertir et danser.

Le Duplex Club : La Boîte la plus branchée de Dakar

Une soirée à couper le souffle au Duplex

Momo Dieng chanteur Sénégalais enflamme le Duplex …tout était permis, hyper chaud avec ses fans

Le Duplex Club: Un endroit branché avec un public plutôt jeune