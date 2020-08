Le chemin de fer Dakar-Bamako, une ligne mythique bientôt relancée : Projets, réhabilitation, chemin, ferroviaire, fer, locomotive, frontière, port, gare, Dakar, Bamako, mali, développement, économie, énergie, infrastructure, transport, train, rail, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

« Sur le volet ferroviaire, je me réjouis d’annoncer qu’en accord avec la République sœur du Mali, le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé dans des conditions qui assurent sa rentabilité et sa pérennité ». C’était l’une des annonces fortes du président sénégalais Macky Sall (photo) à l’occasion de son récent discours de Nouvel An rapporte l’agence Ecofin. Toujours le média spécialisé sur l’économie nous renseigne que « La Société du patrimoine ferroviaire du Mali (SOPAFER Mali SA) a indiqué qu’elle affectera une enveloppe de 9,87 milliards FCFA (16,8 millions de dollars) de son programme d’activités 2019-2020 pour la réhabilitation et à la relance du tronçon de chemin de fer qui relie Bamako à la ville de Diboli, à la frontière sénégalaise. »

Les fonds alloués serviront aux travaux de remise à niveau de 586 km de rails, la réhabilitation de 19 gares ferroviaires, la réhabilitation des dépôts et ateliers de maintenance, l’acquisition des locomotives ainsi que l’acquisition d’outillage pour l’entretien et la maintenance du matériel roulant.

En arrêt depuis mai 2018, l’abandon du trafic ferroviaire entre Bamako et Dakar a anéanti l’économie des localités traversées par les rails, ce qui a eu pour conséquence l’orpaillage illégal dans la région de Kayes au Mali et à l’est du Sénégal, la paupérisation et l’exode rural.

C’est une ligne mythique créée en 1924. Elle relie le port maritime de Dakar au port de Koulikoro sur le fleuve Niger, via Bamako, la capitale du Mali. Et c’est ensuite par voie fluviale que les voyageurs et les marchandises atteignent Gao, au Mali. Le Dakar Bamako Ferroviaire (DBK), c’est un long ruban de 1287 km, émaillé de 33 gares. Un service qui, du temps de sa splendeur, faisait vivre 1 200 salariés au total sur les deux pays. Artère vitale, elle reliait le port de Dakar à son hinterland et permettait de désenclaver le Mali.

Le chemin de fer Dakar-Bamako : Début des travaux

Chemin de fer Dakar-Bamako : Le Sénégal et le Mali s'engagent à mobiliers 500 milliards de Fcfa

Le chemin de fer Dakar-Bamako : « Le financement du chemin de fer Dakar-Bamako acquis… »

Ligne ferroviaire Dakar-Bamako : le long chemin de la réhabilitation



Plan de relance pour la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako



Le chemin de fer Dakar-Bamako : Un projet à coup de milliards Fcfa pour trois à quatre ans de travaux