Hommes et femmes portent des habits larges avec des motifs brodés dessus. Ils appellent ces vêtements le «boubou». Très apprécié par sa légèreté et son confort, actuellement le boubou a aussi gagné de la place chez les jeunes.

« Le mot est dérivé du wolof mbubb ou mboubeu, désignant le même vêtement. » selon Wikipédia.

C’est un vêtement africain incontournable et élégant, que l’on retrouve un peu partout en Afrique.

Au Sénégal, le boubou est un vêtement large, léger, en Wax ou Bazin, agréable à porter, qui constitue l’habit traditionnel typique des Sénégalais.

On le porte dans la vie de tous les jours et lors des fêtes et des grandes occasions. Il s’enfile par la tête et il est révélateur de la position sociale. Les hommes portent un grand boubou qui se compose d’une tunique, un pantalon et un boubou par-dessus. Mais le boubou est généralement fait à partir d’une seule pièce de tissus, ce qui fait d’eux le plus souvent des pièces uniques

Mais, c’est un vêtement qui est porté aussi bien par les hommes et les femmes. Chez les femmes, le boubou se compose d’une tunique large ouverte sur les côtés, avec une encolure de forme ronde assez généreuse qui tend à glisser sur l’épaule. Elles ont aussi un petit-pagne et un foulard appelé « moussor. » En effet, le moussor est un foulard de tête que chaque forme porte de plusieurs manières.

La fabrication du boubou nécessitait alors beaucoup de temps vu qu’ils sont fabriqués avec le plus grand soin. Grâce à l’apparition des machines à coudre, la conception du boubou se fait plus rapide.

Le grand boubou : une tenue qui donne de la valeur

Boubou africain, la tenue africaine traditionnelle





Femme sénégalaise trop belles en boubou africain