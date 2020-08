L’aéroport de saint Louis, pour l’envol économique du Nord : Projets, architecture, développement, infrastructure, économie, tourisme, voyage, transport, aérien, vol, avion, aéroport, Saint, Louis, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Président de la République a lancé les travaux de réhabilitation de l’aéroport de Dakar-Bango le 21 décembre 2019. Une rénovation sur laquelle, les autorités étatiques comptent pour l’envol économique de certains secteurs dont l’agriculture, les productions gazières et pétrolières, le tourisme, entre autres. Avec une enveloppe de 23 milliards de francs CFA, les travaux vont durer 12 mois. Dans l’histoire de l’aviation civile, Saint-Louis était un symbole. « Saint-Louis mérite cette cérémonie, car elle fut témoin en 1927 du premier vol sans escale de Toulouse en France à Saint-Louis du Sénégal et de la signature en 1959 de la première convention de l’Asecna. C’est ce qui justifie le choix du Président Macky Sall. Il affirmait que : « tout cet aérodrome sera détruit et reconstruit pour donner place à un nouvel aéroport. Avec l’exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières suite à la signature avec la Mauritanie de la décision finale d’exploitation qui permettra à la compagnie d’engager les travaux, Saint-Louis connaîtra ainsi un regain d’activités qui nécessitera des déplacements rapides de tous les acteurs ». Il avait demandé à l’entreprise tchèque Trancon de « faire preuve de diligence dans l’exécution des travaux et que toutes les entreprises sénégalaises engagées soient en mode fast track qui est la norme du Pse».





Aéroport international de saint Louis au Sénégal

Vue du ciel de la ville saint Louis ancienne capitale Sénégal