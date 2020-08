La réserves de Mbour, un site entièrement protégé : Tourisme, visite, réserve, parc, Mbour, protection, environnement, nature, savane, marigot,lagune, écosystème, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

En 1947, l’on installait à proximité de Mbour un observatoire géophysique destiné à l’observation de l’activité sismique. Afin d’éviter la perturbation des enregistrements sismiques et magnétiques, la station s’est entourée d’un périmètre de protection incluant le marigot de Mbaling.

En 1975, une antenne du Service de la Météorologie Nationale y a été construite.

En 1984, on a équipé la station d’un laboratoire d’ornithologie et de mammalogie.

Le site est entièrement protégé depuis 1987.

La réserve de Mbour, constituée d’une savane arbustive, d’un marigot-lagune et du littoral atlantique, représente un modèle réduit d’écosystème côtier, propice à l’observation et à la recherche interdisciplinaire.

Sur les 630 espèces d’oiseaux présentes au Sénégal, environ 400 peuvent être observées à Mbour.

Un sentier écologique a été aménagé entre 1993 et 1996 et ouvert au public en 1997. Il est doté d’un arboretum et d’un point d’eau artificiel qui attire de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères.

Le sentier a été complété en 2001 par un écomusée.

Ces infrastructures accueillent un public varié, notamment scolaire. La réserve constitue aussi un lieu privilégié de recherche et de formation pour les étudiants.

