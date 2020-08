La plage de Toubab Dialaw, la nantie : Plage, Toubab, Dialaw, village, sable, tourisme, vacance, loisirs, sortie, detente, week, end, sport, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le village côtier de Toubab Dialaw est sans aucun doute l’un de villages préférés des touristes. Ceci grâce à sa plage de sable fin, falaises d’argile et collines de pierres. Il est situé à 45 km de Dakar, le petit bourg de Toubab Dialaw offre quiétude et tranquillité grâce à ses grandes plages de sable et ses vues imprenables sur la mer. C’est un village qui compte beaucoup d’hôtels et d’auberge.

La population est généreuse, accueillante et très chaleureuse. Lee tourisme gagne et le village se modernise de plus en plus. Les environs sont en plein boum immobilier avec le nouvel aéroport international Blaise Diagne non loin de là

Toubab Dialaw se trouve à moins de 45 de Dakar en voiture, si vous passez par l’autoroute à péage. Si vous êtes en taxi, comptez entre 10.000fcfa et 12.000fcfa maximum. C’est un des lieux où il fait bon de passer un week-end loin de la capitale, Dakar.

Enfants sur la plage de Toubab Dialaw

La plage propre de Toubab Dialaw au Sénégal



Plage de Toubab Dialaw : Vente d'objets déco très tendances, des bijoux ethniques et de très beaux tableaux peints par des artistes locaux

Vacances bien méritées à la plage de Toubab Dialaw



A la découverte de Toubab Dialaw, un village lébou aux charmes authentiques