Le retour du style chic des jupes longues africaines monte en puissance ces dernières années. On observe une magnifique tendance mode où les femmes noires et métisses revendiquent avec fierté et élégance leurs cultures africaines. Elles portent avec classe des sublimes jupes longues africaines en Dashiki, Wax, ou autres tissus africains, qui leur vont si bien.

Longue jupe imprimée évasée en tissu wax

Jupe longue Africaine en Dashiki

Jupe longue en wax plissée taille haute vintage multicolore

Jupe longue ouverte Africaine



Jupe longue jaune en plume avec des motifs fluide culotte