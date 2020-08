La déco africaine, la nouvelle tendance mondiale : Décoration, batiks, tapis, statut, savane, mobilier, culture, tradition, style, tendance, beauté, design, motif, couleur, vitre, tissu, maison, bureau, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

La décoration d'inspiration africaine dégage une atmosphère mystérieuse, lointaine et une impression de voyage immobile. Elle inspire l'exotisme, la chaleur et les grands espaces sauvages. Entre masques africains, batiks, tapis, statuettes, l'heure de la déco africaine l'heure à l'exotisme et la tendance au métissage culturel.

L'art africain traditionnel, distinct de l'art contemporain africain, se manifeste sous une multitude d'arts, souvent associés. Le style africain a le vent dans les voiles, notamment dans le domaine de la décoration d'intérieur, où l'offre parvient à peine à répondre à la demande.

La déco est très souvent assimilé au wax qui est à l'honneur dans l'univers de la mode et de la décoration intérieure. Motifs géométriques et couleurs vives, il s'impose également depuis année. Surnommé « tissu africain », cette matière atypique est cirée sur les deux faces.

Plus qu'un tissu, le Wax est le symbole de l'Afrique. Célébré à travers le monde comme un must de la mode, mais également utilisé dans les collections de nombreuses maisons, il est devenu un tissu emblématique

Vitaminé, coloré et graphique, le wax s'est naturellement imposé sur le devant de la scène déco et a su séduire de nombreux designers.

Le style africain s'est d'ailleurs refait une beauté ces derniers temps. Plus sobre, plus élégant, plus design. Le genre est devenu plus chic.

