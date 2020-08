Hôtel adjana ou le paradis du Saloum : Hôtel, Adjana, Kaolack, rive, fleuve, Saloum, restaurant, bar, jardin, environnement, paysage, nature, luxe, buffet, plat, cuisine, chambre, eau, piscine, terrain, séminaire, vacance, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Comme on nom l’indique, l’hôtel adjana est un lieu paradisiaque. Vous voilà au bord de l'eau, au cœur d'un petit paradis, en total contraste avec l'ambiance de Kaolack. L’Hôtel Adjana est un petit coin adossé aux rives des fleuves Sine et Saloum. Il est composé de 32 Chambres Grand standing, de10 Chambres Grand standing sur Pilotis et de 2 suites royales les pieds dans l’eau Bâti sur 4 hectares. Avec ses suites et chambres sur pilotis, il plante majestueusement et solidement ses pieds sur les rives baignées par l’eau. Pensé, Conçus et réalisé en gardant intacte le charme particulier propre aux rives du fleuve.

Suites et bungalows confortables sur pilotis, chambres impeccables au milieu d'un jardin luxuriant, piscine et bain moussant, terrain de foot et restaurant copieux, le site est parfait pour passer de belles vacances en toute détente. Les bungalows sur pilotis et les suites, tout en bois avec un toit en chaume, surplombent magnifiquement le fleuve Saloum. On s'y sent bien, entre le confort et le calme du lieu, bercé par le clapotis des vagues à marée haute.

Hôtel adjana à Kaolack , est bâti au milieu d’un jardin luxuriant entre palmiers et bougainvilliers

Le restaurant-bar de l’hôtel adjana situé au bord de la piscine

Hôtel adjana Kaolack : Chambre à coucher double



Hôtel adjana : une piscine intérieure entourée de palmiers et de transats