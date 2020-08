Guewel, le dépositaire de notre histoire : Guewel, griot, communicateur, chanteur, musique, histoire, tradition, coutumes, homme, femme, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Le Guewel ou griot aussi appelé barde, est une personne qui officie comme communicateur traditionnel en Afrique de l’Ouest. Chez les Wolofs, le griotisme sera désigné approximativement par Ngéweul. Le griotisme est la science généralement réservée à un groupe d'hommes et de femmes unis par les liens du sang.

La caste des griots est née puis s'est développée dans un contexte où l'écriture était inexistante. Le griot est ainsi considéré comme étant notamment le dépositaire de la tradition orale. Les familles griotiques peuvent être spécialisées en histoire du pays et en généalogie, en art oratoire, en pratique musicale, ou pratiquer les trois, en fonction de l'habileté de chaque griot.

Le conteur-anthropologue sénégalais Cheick Tidiane Sow, dans son Hommage à Pierre Dewitte, n'hésite pas à qualifier le griot de « dépositaire de notre histoire ».

Chaque famille de Guewel accompagne une famille de nobles nommés Geer. Il n'est pas de Guewel sans Geer et vice versa. Les deux sont indissociables et l'un ne vaut rien sans l'autre.

« On ne devient pas griot, on naît griot par des liens particuliers. » Être griot, c'est donc appartenir à la caste des Guewel, caste qui peut être identifiée par le nom de famille : Mboup, Mbaaye, Seck etc.

La fonction d'intercession et de préservation des coutumes est commune aux hommes et aux femmes. Ils jouissent d'une grande liberté d'expression dans leurs opinions sans avoir à subir de représailles grâce au fait que toute fonction politique leur est interdite. Les « Guéwel » ou griots sont en même temps chanteurs des louanges des « geer ». C’est ce qui explique les grands chanteurs sont des griots. On peut citer Youssou Ndour, Kiné Lam, Ndiaga Mbaye, Samba Diabaré Samb, Khar Mbaye Madiaga entre autres.

Chez les Hal Poular, ils sont appelés Gawlo

