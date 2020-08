Five up, une boîte de nuit branchée : Discothèque, club, night, complexe, soirée, party, concert, boîte , nuit, week, end, loisirs, ambiance, sortie, musique, DJ, danse, Five, up, restauration, bar, Almadies LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Vous êtes à Dakar le week-end et vous voulez découvrir le Dakar By night. Un coin vous fera énormément de bien. Au cœur des Almadies, voici une autre boîte de nuit branchée de la capitale, Five up. Toute la jeunesse de Dakar y défile pour y être vue, et le dancefloor ne désemplit pas jusqu'au petit matin. Sous des jeux de lumière incessants, on y danse sur des styles variés de musique, du R'n'B au rap, en passant par le mbalax, l'une des musiques les plus populaires au Sénégal. Dans ce complexe, vous y trouverez également un restaurant qui propose des spécialités africaines et européennes. Des concerts et des spectacles y sont aussi programmés.

Five up club, niché aux Almadies, route de Ngor, une boite de nuit tendance avec un personnel avenant et une musique internationale au programme. Le club c’est aussi un lieu de restauration, un bar, des spectacles de cinéma et des concerts stand up pour seulement 5000f l’entrée.

Venez découvrir au complexe five

Complexe Five Dakar, jeux de lumière incessants

Complexe Five up Dakar : Restaurant

Célébration des 10 ans du five up club