Yengoulene, le lieu des soirées lives : Discothèque, club, night, soirée, party, concert, boite, nuit, Complexe, loisirs, sortie, musique, danse, Yengoulene, hôtel, restaurant, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

C’est la boite de nuit la plus cotée de la banlieue. Yengoulene est rendue célèbre par des chanteurs comme Viviane Ndour. Certainement les soirées les plus sénégalaises de Dakar. Ici pas de DJ, mais un orchestre qui joue le week-end et presque essentiellement du mbalax. L’établissement possède également son restaurant.

Le Complexe Culturel Yengoulene est dans le quartier de Nord-Foire de Dakar, à 15 minutes en voiture de l’aéroport. En plus d’être un lieu dédié à la musique, la danse et à l’art en général, l’établissement abrite un hôtel, un restaurant, une salle informatique et une salle d’événements.

Mais la célèbre boite de nuit a vu ses extensions, qui s’étendaient sur plus d’une dizaine de mètres de la limite autorisée depuis quelques années.

Complexe Yengoulene à Dakar, Sénégal : Concert Viviane Chidid

5 eme édition de la nuit de la Kora au Yengoulene de Dakar



Complexe Yengoulene à Dakar, Senegal : Chambre de nuit