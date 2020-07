Thiebu guej, un patrimoine local Sénégalais : Cuisine, riz, haricot, poisson, sec, Thiébou, guedj, tomate, recette, plat, repas, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





Dans la gastronomie sénégalaise, certains plats demeurent des patrimoines culinaires locaux. On peut citer le thiébou kéthiakh. Il s’agit d’un plat simple et très nourrissant composé de poisson fumé puis séché (le kethiakh), de poisson salé puis séché (le guedji), d’haricots secs, de légumes et de fruits de mer (facultatifs).

Pour ceux qui son tenté de le gouter, LeukSénégal vous propose des astuces

Ingrédients de la recette:

¼ L d’huile

250 g de kéthiakh (poisson fumé puis séché)

1 morceau de yët (mollusque séché)

2 oignons

2 piment frais (vert et jaune)

3 gousses d’ail

200g de tomate concentrée

180g de niébé (haricots secs)

3 feuilles de laurier

1 poivron vert

Piment en poudre

1 cuillère à café de bouillon (optionnel)

1 cuillère à café de poivre en poudre

1 carotte

1 petit chou

1 manioc

1 aubergine

1 part de potiron

100 g de tamarin

500 g de crevettes

125 g de « pagnes »

1 morceau de guédj (guédj yass de préférence)

500g de poisson fumé (Kong fumé)

1 cuillère à café de sucre

1 kg de riz

1 citron

Préparation thiébou guedj ou riz au poisson séché sénégalais : Fruits de mers poisson séché salé poisson sec haricot mortier





Ingrédients pour thiébou guedj ou riz-au poisson séché sénégalais

Légumes thiébou guedj ou riz au poisson séché sénégalais

Thiébou guedj (riz au poisson sec)