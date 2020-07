Tabaski, la fête du mouton : Culture, fête, Tabaski, mouton,religion, musulmane, partage, viande, sacrifice, divertissement, événement, spectacle, danse, musique, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

La Tabaski, appelé aussi Aid El Kebir, qui signifie littéralement "la grande fête" est la fête la plus importante de l'islam après Aid El Fitr (la fête qui célèbre la fin du ramadan).

Cette appellation Tabaski de Aid Al Adha concerne uniquement les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale à majorité musulmane ou possédant une communauté musulmane significative. Dans le reste du monde, cette fête est connue généralement sous son nom arabe de Aid Al Adha

Selon l'histoire la Tabaski commémore l'asservissement d'Ibrahim (Abraham) à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël.

La Tabaski qui est plus qu'un simple événement religieux est l'occasion pour se rencontrer avec la famille et les proches, elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux.

Le ladoum, mouton star de la Tabaski au Sénégal



Le lavage des mouton avant la fête de la Tabaski



Takaski : La prière du Aid El Fitr (la fête qui célèbre la fin du ramadan)

Tabaski : Grillade de la viande de mouton



Sénégal: la Tabaski-téranga, entre religion et tradition...