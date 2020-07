Radisson, une étoile au cœur de Diamniadio au Sénégal : Hôtel, Radisson, Diamniadio, restaurant, piscine, bar, buffet, plat, cuisine, séminaire, réunion, voyage, loisir, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

C’est le premier hôtel officiellement inauguré autour du nouvel aéroport Blaise Diagne. Après le Radisson Blue situé dans la capitale, le groupe Carlson Rezidor ouvre un deuxième hôtel dans la zone de Diamniadio.

Situé dans le futur quartier des Affaires de la nouvelle ville de Diamniadio, à 20 km de l’AIBD, et à 40 Km de Dakar, le Radisson Hôtel Dakar Diamniadio a ouvert ses portes depuis bientôt 3 ans. Classé comme hôtel d’affaires, il est ainsi présenté sur son site internet : « Radisson Hotel Dakar Diamniadio de 5 étoiles dispose de 152 chambres fonctionnelles. Étant un bâtiment de 6 étages, l'hôtel combine une architecture de la Renaissance et des équipements modernes. ». Sa position est stratégique du fait de l’autoroute à péage. « Forêt de Thiès et Monument de la Renaissance africaine sont à 40 et 60 minutes en voiture de l'hôtel. L'hôtel bénéficie d'un emplacement central, à proximité des monuments et de la mosquée. Le parc à thème et les terrains de golf sont facilement accessibles », lit-on sur son site.

Pour les amateurs de la cuisine locale, ce lieu est pour vous. Vous peuvez déguster une variété de spécialités au restaurant Teranga. Les visiteurs peuvent se reposer dans le lobby bar. L'hôtel est à environ 40 minutes en voiture de l'aéroport Blaise Diagne. Des berceaux et des collations sont compris pour les invités avec enfants.

Inauguration du nouveau réceptif hôtelier, Radisson, situé au pôle urbain de Diamniadio, près du Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) Salles de réunion du Radisson Hôtel Dakar Diamniadio au Sénégal

Radisson Hôtel Dakar Diamniadio : Espace de détente au bord de la piscine

Radisson Hôtel Dakar Diamniadio tout proche de l'aéroport AIBD