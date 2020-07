Les tresses africaines, une tendance identitaire : Beauté, femme, noire, coiffure, cheveux, tresse, mode , charme, tendance, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





C’est à la mode et très prisée par les stars américaines, les tresses africaines sont devenues depuis des années un phénomène de mode et d’identité. Toutes les classes de la société, toutes les origines confondues s’y prêtent de plus en plus. On ne compte plus le nombre de stars du show business qui font des tresses. Elles sont fièrement portées par Beyonce, Coumba Gawlo, Yemi Aladé. Présentes dans la culture pop, elles sont devenues au fil du temps une tendance.

L’histoire de la tresse africaine remonte très loin dans le temps. C’est dans l’Egypte antique que ses origines remontent en Afrique. Pour la petite histoire, la coiffure tressée était arborée dans de nombreuses castes de la population Egypto-Nubienne, mais aussi chez les ancien Hébreux. Ce mode de coiffure était un indicateur du rang social et d’appartenance à une caste.

La tresse africaine est liée à l’histoire de la diaspora africaine, aux Antilles et en Amériques. Les tresses peuvent être collées ou piquées. La culture des afro-américains vont propulser cette coiffure dans le monde à travers leurs musiques et le cinéma. On peut dire que c’est un symbole identitaire de la culture africaine.

Les tresses ont de nombreux avantages car elles accélèrent la pousse des cheveux africaines, sont très jolies, très esthétiques (formes et couleurs différentes), embellissent le visage et se gardent plusieurs mois.

Box braids : Tresses africaines réalisées avec des cheveux naturels ou synthétiques

Twist Sénégalaise : Tresses africaines qui consiste à torsader des cheveux synthétiques au tour des cheveux naturels

Tresses africaines perlées





Faux locs : Tresses africaines réalisées grâce aux cheveux "Marley" (Rasta)

Tresses africaines avec raie au milieu