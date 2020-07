Le Sine Saloum, cette vaste et belle région de mangrove : Tourisme, zone, hôtel, île, pirogue, mangrove, culture, visite, voyage, vacance, fleuve, côte, sine, saloum, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Sine Saloum, rien que le nom fait rêver. Il s’agit de la région située au sud de la Petite Côte du Sénégal, juste au nord de la Gambie. Elle est connue pour la beauté de ses paysages, que l’on peut admirer dans le Parc national du Sine-Saloum, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Le parc s’étend autour du delta du Sine Saloum, le point de confluence de deux fleuves (le Sine et le Saloum, logique) avec la mer. C’est une région très particulière de par les innombrables petites îles formées par les fleuves et l’écosystème qui y règne: ce mélange d’eau douce et d’eau de mer ne convient qu’à peu d’espèces végétales et est donc le royaume de la mangrove, cette sorte de forêt poussant dans des marais maritimes et se caractérisant notamment par les palétuviers qui y poussent. D’une grande richesse historique et culturelle, la région naturelle du Sine Saloum, au sud de la Petite-Côte, correspond aux régions administratives de Kaolack et de Fatick. Le Sine Saloum prend son nom du fleuve Saloum et de son principal affluent, le Sine. Elle constitue plus de 70 % du bassin arachidier.

Un des moyens les plus courants de découvrir la mangrove est de prendre une pirogue, ce que nous avons fait, mais il est aussi possible à certains endroits de faire une balade en kayak. Un super moyen de découvrir cet écosystème sans aucune pollution, sans bruit et en ayant moins de risque de déranger la faune qui s’y trouve!

Les îles du Sine saloum , l'un des plus beaux sites du Sénégal

Le sine saloum une région naturelle Sénégalaise à visiter

Balade en pirogue dans les eaux du sine saloum au Sénégal

A la découverte des île du Saloum le petit paradis du Sénégal