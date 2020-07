Le Dibi ou grillade de viande au feu de bois sénégalais : Cuisine, agneau, poulet, mouton, oignon, grillade, oignon, brochettes, feu, bois, haoussa, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique









Le Dibi, vedette du fast food sénégalais

Il est très difficile de ne pas tomber sur une petite gargote où sortent de la fumée et une bonne odeur de viande dans beaucoup de coins de rue de Dakar. On les appelle « dibiterie ». De la viande marinée, des épices, une cuisson au feu de bois avec des oignons et servis avec de la moutarde et du piment fort. Le dibi est une nourriture de rue très prisée au Sénégal. Selon Wikipédia, le nom dibi viendrait Bambara « qui signifie grille mais aussi grillée. C’est une spécialité culinaire ouest-africaine. Il s'agit de viande grillée au feu de bois ». Mais c’est au Sénégal qu’on est plus friand de Dibi de la sous région. Aissatou Ndiaye, blogueuse culinaire, propriétaire du site spécialisé en recettes de cuisine « Aistou Cuisine » définit le dibi comme « une grillade de morceaux d’agneau dont la spécificité est ses types de cuisson : d’abord en papillote puis en grillade accompagnés de rondelles d’oignons. On obtient une viande tendre à souhait et au gout divin. »

En moyenne, le prix du kilogramme coûte entre 2500 et 3000 F Cfa. Le célèbre Guide du routard en parlait en 2007 en ces termes : « mouton grillé accompagné d'oignons et de moutarde, le tout servi sur du papier kraft, un pur délice ». Cependant, le Dibi Haoussa qui nous vient du Niger est également très apprécié. D’après le chef Prisca Gilbert, « ce sont les épices qui font toute la différence ». Appelé au Sénégal, Dibi Haoussa, Suya au Cameroun et au Nigéria ou encore Tsiré au Niger, le blog « Tabou en cuisine » le définit comme « une spécialité de brochettes cuite sur la braise. Elles tiennent leurs goûts particuliers grâce au mélange de poudre d’arachide et d’épices. Il se déguste tout simplement avec des oignons crus, de la moutarde et un mélange d’épices haoussa ou même en sandwich ».

Bant Yi, ce petit lieu atypique de Dakar

Si vous êtes à Dakar, le seul coin que vous ne devriez pas rater se trouve à Sandaga. Un « petit coin » se trouvant en face du centre commercial Sicap-Plateau, regroupant ainsi plusieurs gargotes où l’on sert 24h sur 24 du dibi. Il sert de « délicieux » plats de viande boucanée au «kankan». Un endroit appelé tout simplement « Dibi bant ya ». Parce que la viande découpée en petits morceaux panés est enfilée dans des tiges de brindilles qui font office de brochettes. Une sorte de restaurant bon marché qui attire de plus en plus des Sénégalais issus de tous les milieux.